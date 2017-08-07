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﻿解放軍警告印度速撤離中國國境

2017-08-07 列印
　　印度邊防部隊非法越界進入中國國境內逾月，內地傳媒引述多名軍方人士表示，中方已透過政治、外交手段，向印方釋放出最大善意，且保持高度克制，若新德里當局仍執迷不悟，中方不容印方將克制和善意曲解為軟弱，屆時印方將面對被解放軍清除出境結果。其中，軍事科學院外國軍事研究部亞非軍事研究室副主任丁皓指，雖然軍事服從外交大局，但並不代表軍方沒有準備，強調「召之即來、來之能戰、戰之必勝」是軍人使命，解放軍不懼怕任何對手。
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