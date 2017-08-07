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﻿深航機艙不開空調女乘客中暑

2017-08-07 列印
　　深圳航空一班由大連飛往深圳航班，原訂本月一日下午三時十分起，惟航班一直輪候起飛，其間不斷有乘客向空中服務員表示機艙翳焗，要求機師開啟空調，惟對方聲稱空調已開啟；至傍晚約六時四十分，一名女乘客中暑暈倒，機師安排地面醫護人員登機進行急救，乘客恢復清醒後，空中服務員要求對方簽署免責協議，否則航機不會起飛，又聲稱是公司管理層決定。深航負責人事後稱，事源大連機場空調車有限，無法供給所有等待飛機乘客。該航班只能靠飛機輔助動力裝置提供空調，故旅客會感覺到悶熱。
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