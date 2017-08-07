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﻿天津收藏家網購玉石被騙百萬

2017-08-07 列印
　　天津一名玉石收藏家，不時以網購方式購買心頭好。今年初，他在微信中發現一則出售玉石消息，相片顯示該批玉石成色甚佳，買賣雙方幾經商議後，收藏家以轉帳方式向賣家支付一百萬元人民幣購買一批玉石。惟數周過後，買家一直未收到玉石，對方更音信全無，當事人發現自己「石財兩空」後報警。警方調查後，本月一日在深圳市羅湖區拘捕一對夫婦，行動中警方檢獲大量玉石、手機、手提電腦等物品。二人承認合謀詐騙受害者，警方以詐騙罪刑事拘留該對夫婦，並繼續調查案件。
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