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﻿台酷熱耗電　政府部門改用風扇

2017-08-08 列印
　　昨日是二十四節氣的立秋，但受強烈熱帶風暴奧鹿外圍環流影響，台灣普遍地區炎熱，台北市昨午更錄得今年全台灣最高氣溫攝氏三十八點五度；高溫增加用電需求壓力，惟花蓮日前有輸電塔倒塌，台中發電廠亦發生機組故障，令備用電力嚴重不足，行政院下令所有政府部門昨午改用電風扇。

　　台北市昨日下午一時五十六分錄得三十八點五度，是全台今年最高溫，亦是台北監測站設站以來第八高溫紀錄；而桃園、基隆、花東部份地區氣溫亦達三十六度。中央氣象局指出，昨日有大陸暖空氣帶來，底層又吹西南風，令氣溫持續往上升。
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