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﻿四男穿日軍服 四行倉庫遺址拍照

2017-08-09 列印
　　兩名內地遊客日前在柏林德國國會大樓外做出納粹敬禮手勢拍照被捕後，網上前日流傳四名身穿二戰日本軍服男子，在抗日遺址上海「四行倉庫」外拍照，有關行為惹來網民強烈批評，四行倉庫抗戰紀念館亦嚴厲譴責有關行為。

　　內地網民前日下午發現，有人在微博上載一張四名身穿二戰日本軍服男子在四行倉庫門外合照，四人臉部均加上馬賽克，難以分辨身份。其中一位網友更留言形容拍照猶如夜襲，稱當時現場遊人不絕，合拍簡直堪比偷井蓋，感到刺激。

　　四行倉庫抗戰紀念館負責人表示關注事件，並嚴厲譴責相關行為，館方與公安機關溝通。

　　事後大批網民批評有關行為，更有人建議國家立法懲處該種替日本軍國主義招魂的行為。
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