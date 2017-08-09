﻿四男穿日軍服 四行倉庫遺址拍照

內地網民前日下午發現，有人在微博上載一張四名身穿二戰日本軍服男子在四行倉庫門外合照，四人臉部均加上馬賽克，難以分辨身份。其中一位網友更留言形容拍照猶如夜襲，稱當時現場遊人不絕，合拍簡直堪比偷井蓋，感到刺激。
四行倉庫抗戰紀念館負責人表示關注事件，並嚴厲譴責相關行為，館方與公安機關溝通。
事後大批網民批評有關行為，更有人建議國家立法懲處該種替日本軍國主義招魂的行為。
警方「無間道」反轉元朗，一舉擒拿近三百名黑幫份子，包括多名骨幹成員及綽號「田雞東」的現任元朗區議員鄧勵東！警方昨晨根據臥底探員的情報，掩至元朗多個地點，拘捕二百九十九名疑有黑幫背景的男女。行動中，警方...
2017-08-09
日本首相安倍晉三再次上台執政以來，中日關係一直未有回暖跡象，中國外交部長王毅，周一與日本新任外長河野太郎會面。其間雙方為南海問題針鋒相對，王毅事後形容，河野會上發言令中國和區內國家失望，批評對方只是完成美國交託給的任務。 王毅前天在馬尼拉出席東盟外部會議期間與河野太郎會面，王毅指，中日長期對立不利於地區和平穩定，近年兩國關係達至谷底，源於日方未有真正視中國為合作夥伴。他促請日方言行一致，以具體政策、行動落實改善中日關係，切勿一面希望改善關係，轉身卻到處給中國找麻煩。 雙方在南海問題意見分歧，王毅敦促日方尊重南海形勢趨穩向好事實，為地區和平穩定多發揮建設性作用，並非總...
2017-08-09
美國總統特朗普正在新澤西州私人高爾夫球俱樂部享受十七天暑假，其女兒伊萬卡、女婿庫什納亦帶同三名子女陪同父親度假。伊萬卡周一在Instagram上載六歲女兒阿拉貝拉、三歲長子約瑟夫、幼子西奧多的合照，姐弟三人穿着睡懶洋洋依偎躺在沙發上，場面溫馨。伊萬卡亦趁假期相約兩名好友，歡度「女士之夜」。特朗普離開華府度假間，白宮會展開翻新冷暖氣設備、重新油漆、修補漏水等工程。
2017-08-09
據星島地產網報道，二手再錄上車客市價承接個案，中原高級資深分區營業經理陳彪稱，太古城金星閣中層A室，面積582方呎，2房間隔，望園景，獲用家以1128萬元購入，呎價19381元，屬市價成交。原業主於0...
2017-08-09
美股周二早段繼續創新高，杜指九連創新高後，昨日初段先軟後倒升49點，攀上22167點，再刷新日內高位紀錄；標普五百指數亦在金融股帶領下，刷新日內高位紀錄，曾升0.2%，見2485點，納指亦靠穩。美匯在...
2017-08-09
去年十一月遇空難幾乎全隊喪生的巴甲球隊查比高恩斯，周一造訪魯營參戰巴塞隆拿的傳統季前熱身賽甘伯盃。雖然巴塞最終大勝5:0，但三名空難倖存者才是主角，當中已截肢的門將科爾文負責開球禮，後衛魯舒爾退下火線時更獲全場球迷起身致敬，場面感人。 除了捐款外，巴塞履行承諾邀請查比高恩斯友賽以示支持。賽前歡迎儀式，魯營球場中央用代表查比高恩斯的綠色拼出一個心形圖案，並由巴塞隊長恩尼斯達負責歡迎詞。接下來，因空難右腳截肢的門將科爾文，裝上義肢進行開球禮。 倖存者成主角 戴上隊長臂章的另一空難倖存者魯舒爾三十六分鐘被調離場時，更雙膝跪地，雙手指天，似告慰罹難的隊友，加上球迷掌聲支持，...
2017-08-09
夏天熱氣逼人，回到家只想即刻食番杯冰凍雪葩，或者飲杯清涼果汁消暑解渴，如家中有部Philips的升級慢磨榨汁雪葩機，便能一次過滿足以上願望，絕對是夏日必備涼品！ 全新Philips慢磨榨汁雪葩機HR1...
2017-08-09
劉德華今年1月在泰國拍廣告時不幸發生墮馬意外，導致盆骨撕裂及脊椎多處骨折，華仔停工養傷大半年後，昨終正式復工，在北京出席有份監製及主演的電影《俠盜聯盟》首映發佈會；受傷後首度公開露面的華仔，已毋須拄枴...
2017-08-09
珠江口發生撞船意外，溢出大量工業油脂，為香港海域帶來生態災難。但環境局官員仍指中港兩地的通報機制並無問題，令人大惑不解，為何不以今次事件的嚴重性，促請內地完善中港的通報機制，防止類似跨境污染事件重演。 上周四珠江口兩艘船隻相撞，漏出近九千噸棕櫚硬脂，內地在事發後兩日才向本港通報，其時大量棕櫚硬脂隨水漂流，南下向香港水域進發。根據環保局官員說，上周六早上收到內地的通報，由於海面棕櫚硬脂周日才漂到香港，所以認為內地並無延遲通報。這個說法，技術上沒錯，實情卻說不通，若預計污染物將漂來香港，本港應更早獲得通報，而非遲了四十八小時，各部門將有更多時間應變，減少污染物襲港造成的破壞。 ...
2017-08-09
已退役的「閃爍武士」出道時，馬主田北俊對人說過，怕外間把這個馬名錯讀成「閃礫」而非「閃爍」。爍音「削」、礫音「溺」，既不同音也不同義更不同寫法，但田大少怕人讀錯愛駒名字，卻大有理由。 事關上世紀八十年代初有首流行曲唱到街知巷聞，便是混淆了「爍」與「礫」字，但因為它實在太過流行，一傳十、十傳百，已無可能矯正過來。所說的是《霧之戀》，唱的是譚詠麟，填詞的是林敏驄，內裏一句「閃爍不停」，說的是星星不停在閃，但這三十多年來都錯為「閃礫不停」，老早深入民心，就連譚詠麟本人縱知出錯，都已不便更正。 同樣的錯誤在譚詠麟另一首金曲《夏日寒風》亦出現，「閃爍暑天的汗水」變成「閃礫暑天的汗水」...
2017-08-09