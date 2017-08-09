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﻿四川泥石流毀屋釀23死

2017-08-09 列印
　　四川普格縣昨凌晨發生泥石流，沙泥沖毀大批房屋，造成最少二十三人死亡。事發在昨日凌晨約五時，四川省涼山州普格縣蕎窩鎮耿底村發生泥石流，沙泥沖毀七十一間房屋，當局接報後派出大批公安消防武警到場搜索被困人士。截至昨傍晚四時，當局先後發現二十三名死者，在沙泥中救出一人，另有四人受輕傷，目前尚有兩人失蹤。
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