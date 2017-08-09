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﻿四年輕人攀89層高樓玩命自拍

2017-08-09 列印
　　天台危攝近年由歐美、俄羅斯興起， 不少亞洲年輕人更不惜冒生命危險模仿。網上近日流傳多幅照片、一段影片，四名來自重慶年輕人（見圖）在毫無安全裝備下，攀江蘇省南京市最高建築物、樓高八十九層的紫峰大廈最頂端，在神態自若地自拍。其中一人透露，曾經攀爬上海、深圳、天津等城市摩天大廈。又形容攀上紫峰大廈只是靠運氣。四人乘電梯到達最高層後，發現到頂樓的大門沒有上鎖，之後開始攀爬頂端鐵欄。內地律師指，天台危攝不但非常危險，更可能觸犯擾亂公共秩序罪。
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