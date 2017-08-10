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﻿新疆精河縣6.6級地震32人傷

2017-08-10 列印
　　四川九寨溝前晚發生黎克特制七級地震後，新疆精河縣昨清晨亦發生黎克特制六點六級淺層地震，新疆首府烏魯木齊亦感到強烈震動；地震導致逾千間房屋損毀、倒塌，三十二人受傷，當局派遣大批公安、消防、武警救災。

　　地震在昨日清晨七時二十七分發生，震央位於新疆博爾塔拉州精河縣，強度為六點六級，震源深度十一公里，屬淺層地震，烏魯木齊、克拉瑪依、伊寧等地均感受到強烈震動。當地之後發生數十次逾震，最強達四點六級。

　　地震在清晨發生，不少居民在睡夢中被驚醒，紛紛走到戶外或者空曠地方躲避。

　　精河縣一千零六十間房屋損毀、一百四十二間房屋倒塌，另有三十二人受傷送院治療，當局地震啟動三級應急響應。
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