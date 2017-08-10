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﻿圓明園石獅口中石球疑被盜

2017-08-10 列印
　　內地文物保育人士近日發現，北京圓明園流散文物展區一隻石獅，口中石球疑似遭人盜取。保育人士日前重遊流散文物展區，發現其中一隻石獅口中只剩一顆石球，疑有人破壞獅口強行盜取其一石球。據悉，石球與石同步雕刻，石球亦可在獅口移動，該種雕刻技術現已幾乎失傳。展區雖設有圍欄、警戒線分隔遊人、展品，但現場並無工作人員當值，亦無告示牌提醒民眾禁止觸摸文物，故有圍欄、警戒線形同虛設。圓明園文物部門正調查事件。
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