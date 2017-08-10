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日報新聞 > 中國

﻿郝龍斌留任國民黨副主席

2017-08-10 列印
　　國民黨副主席、台北市前市長郝龍斌昨證實，他已答應黨主席當選人吳敦義邀請，在對方本月二十日正式就任主席後留任副主席，協助對方團結黨內、改革國民黨、提拔年輕人才。對於明年縣市長選舉，他認為，若國民黨可推舉最佳人選，贏得民眾支持與認同，國民黨有望在選戰中取得優異成績；又指，國民黨過去敗在不團結，只要在團結前提下，找到最強候選人，提出好政見，郝相信國民黨在明年選舉大有可為。
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