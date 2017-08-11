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﻿ 「大媽暴力團」14人判囚

2017-08-11 列印
　　內地不少城市在清晨、傍晚時分，均有大批中老年婦女聚集在廣場跳舞，但河南一批平均年齡五十歲的廣場舞蹈團成員，卻因轉型為暴力團體協助追債、逼遷，其中十四名主要成員日前被法院判處監最多十一年。

　　內地傳媒報道，「大媽暴力團」約有三十名成員，平均年齡五十歲，最年長者已屆七十歲，大部份成員是在河南省商丘市跳廣場舞時認識。她們承包發展商等不同企業工作，透過辱罵、侮辱、恐嚇、毆打等手段，協助對方追討欠債、逼遷居民，受害人往往不勝其煩，選擇息事寧人。

　　據悉，「大媽」薪酬為每日二百元人民幣，倘若受傷或被警察拘捕，更獲發額外補償。

　　河南省睢縣人民法院上月裁定，「大媽暴力團」十四名主要成員組織、領導、參加黑社會性質組織罪及尋釁滋事罪罪名成立，判監兩年至十一年。
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