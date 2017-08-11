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﻿潮州前市委副書記 涉受賄被提公訴

2017-08-11 列印
　　廣東省潮州市前市委副書記、市長盧淳杰涉嫌受賄案，深圳市檢察院偵查後，日前向市中級人民法院提起公訴。檢方起訴書指，盧淳杰涉嫌帶二○○一至一五年，先後擔任共青團汕頭市委書記、汕頭市委副秘書長、汕頭市南澳縣委書記、潮州市副市長、市長等職務期間，利用職務便利為他人謀取利益，收受他人逾千萬元人民幣賄賂，應以受賄罪追究其刑事責任。盧淳杰現年四十九歲，擁有工商管理碩士學位，○二年曾參加省第四批高層次人才出國進修培訓。
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