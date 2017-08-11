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﻿女子跌熔岩短片證後期加工

2017-08-11 列印
　　內地微信群近日流傳一段短片，上載者聲稱上月中一個內地赴美旅行團，參觀當地一個著名火山口時，一批年輕男女團員無視現場警告牌，擅自越過警戒線拍照，其中一名長髮女子不慎滑倒，跌入溫度極高的熔岩內，瞬間灰飛煙滅。福建省泉州市公安局昨在官方微博發文，表示經當局查證後，證實該段短片是經過電腦後期加工製作，原來影片是一名站在海邊的長髮女子，不慎滑入海中。
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