﻿女子跌熔岩短片證後期加工

今季英超破天荒在周五開鑼，阿仙奴於酋長球場擺下擂台迎戰李斯特城。槍手剛擊敗車路士勇奪社區盾士氣大振，兩名新兵哥拉辛拿斯和拿卡錫迪又蓄勢待發，料可順利取得開門紅。不過他們近三季聯賽主場鬥狐狸俱小勝一球，今仗勢難逃宿命，敲讓球主客和「-1」「和」。 兵工廠周日剛於社區盾先失一球，但憑客串中堅的新援哥拉辛拿斯頭槌破網，法定時間1:1逼和車路士，最終互射十二碼勝4:1捧走這項季前錦標。 兩大新兵開齋示威 該隊翼鋒禾確特矢言這場勝仗令他們對今晚英超揭幕戰信心大增：「我們已經準備就緒迎接新球季，今季對球隊來說實在太重要。不過我們在去季尾轉踢三後衞陣式，表現不俗，可望將強勢延續到今季。...

2017-08-11