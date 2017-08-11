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﻿非洲成暑假華客熱門外遊點

2017-08-11 列印
　　韓國部署薩德系統後，到訪當地的中國遊客大減，內地旅遊網站統計顯示，非洲成為今年暑假中國遊客熱門外遊地點，當中又以毛里求斯、肯尼亞、摩洛哥、南非、突尼斯最受歡迎，八天或以上遊行團收費介乎一萬至二萬元人民幣，而上海、成都、北京、廣州、深圳、昆明、西安、南京、武漢、無錫是赴非遊十大熱門客源。世界旅遊組織統計，二○○八年到非洲旅遊只佔內地出國遊總人數百分之三，去年已增至一成，達一千一百三十萬人次，而且遊非中國人數每年更以百分之五十增長。
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