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日報新聞 > 中國

﻿三網站涉違反《網絡安全法》

2017-08-12 列印
　　中國國家互聯網信息辦公室昨表示，當局接獲網民舉報，指示北京市、廣東省網信辦調查後，騰訊微信、新浪微博、百度貼吧因未能阻止用戶傳播暴力恐怖、虛假謠言、淫穢色情等危害國家安全、公共安全、社會秩序訊息，有關公司未盡管理義務，三網站涉嫌違反《網絡安全法》等法律法規，未盡管理義務，禁止用戶發佈法例禁止訊息，故依法立案展開調查。

　　國家網信辦負責人表示，網信部門將認真貫徹落實《網絡安全法》等法律法規，加強監管互聯網訊息內容，依法查處網上各類違法違規行為，呼籲網民舉報相關違法違規線索。
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