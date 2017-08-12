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日報新聞 > 中國

﻿五被告認受郭文貴指使

2017-08-12 列印
　　國際刑警紅色通緝犯、匿藏美國內地商人郭文貴，旗下公司三名前員工、兩名合作夥伴涉嫌職務另一間公司案，昨在大連法院開審，五名被告當庭認罪，承認是受敦指示而犯法院擇日宣判。

　　五名被告分別郭文貴掌控的北京盤古氏投資公司前員工高嵩、馬楠、程秀華；天津華泰前董事長趙雲安、前董事曲龍。控方指，郭文貴涉嫌在二○○八年收取一億元人民幣，協助被刑事拘留的趙雲安釋放後，趙其後以三億人民元幣出售公司控制股權予郭，惟他一直未有付款；曲龍則聽從指示，將天津華泰四億元人民幣公款匯出，供盤古及郭個人使用。

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