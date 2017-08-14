﻿九寨溝查探地震災害隱患

今日是國際慰安婦紀念日，內地最後一位控告日本政府的慰安婦倖存者黃有良，日前在海南家中離世，終年九十歲，其葬禮已在昨午舉行。 內地傳媒報道，黃有良上周六晚上九時在海南省陵水黎族自治縣乙堆村家中離世，終年九十歲，其葬禮昨午按照黎族傳統儀式辦理。黃有良兒子胡亞前昨透露，其母生前常有病痛，離世前兩天已吞不下嚥，最終病故。內地慰安婦問題研究中心主任蘇智良研究指，一九四一年年僅十四歲的黃有良在家中被侵華日軍強暴，翌年日軍將她收押軍營強迫充當慰安婦；黃有良禁錮軍營兩年間受盡欺辱，最後一名同鄉向日軍訛稱黃父去世，央求釋放黃有良回家奔喪，她才能脫離慰安所。 二○○一年，黃有良聯同陳亞...

2017-08-14