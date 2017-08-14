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﻿九寨溝查探地震災害隱患

2017-08-14 列印
　　四川九寨溝七級地震發生逾五天，救援人員再發現一具遇難女遊客遺體，四川省政府新聞辦昨表示，地震最新死者二十九歲女遊客王又樂，令地震死亡人數增至二十五人，其中四人身份仍未確認。而國土資源部對九寨溝縣全面開展震後次生地質災害隱患排查，發現震後新增三十九個地質災害隱患點，當局遂劃定危險區範圍，制訂避險轉移路線。

　　震後，國土資源系統共八十六名技術人員對九寨溝縣全面開展震後次生地質災害隱患排查，證實原有二百八十個隱患點中，有十二個變形加劇，另發現三十九個新地質災害隱患點。

　　國土部地質災害應急技術指導中心副主任劉傳正指，表面青山綠水，實際岩土可能已震到鬆散，一旦降雨可能會引發山泥傾瀉。
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