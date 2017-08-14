﻿九寨溝查探地震災害隱患

震後，國土資源系統共八十六名技術人員對九寨溝縣全面開展震後次生地質災害隱患排查，證實原有二百八十個隱患點中，有十二個變形加劇，另發現三十九個新地質災害隱患點。
國土部地質災害應急技術指導中心副主任劉傳正指，表面青山綠水，實際岩土可能已震到鬆散，一旦降雨可能會引發山泥傾瀉。
葵涌美適工廈劏房火警中慘死三名男女，份屬朋友，其中姓陸及姓鄭男女死者更為情侶，去年陸曾與多名朋友為女友慶祝生日；詎料在今次火警中，兩人與男死者「死黨」不幸同匿在廁所焗斃。 慘死三男女，分別為男子陸漢賢...
2017-08-14
今日是國際慰安婦紀念日，內地最後一位控告日本政府的慰安婦倖存者黃有良，日前在海南家中離世，終年九十歲，其葬禮已在昨午舉行。 內地傳媒報道，黃有良上周六晚上九時在海南省陵水黎族自治縣乙堆村家中離世，終年九十歲，其葬禮昨午按照黎族傳統儀式辦理。黃有良兒子胡亞前昨透露，其母生前常有病痛，離世前兩天已吞不下嚥，最終病故。內地慰安婦問題研究中心主任蘇智良研究指，一九四一年年僅十四歲的黃有良在家中被侵華日軍強暴，翌年日軍將她收押軍營強迫充當慰安婦；黃有良禁錮軍營兩年間受盡欺辱，最後一名同鄉向日軍訛稱黃父去世，央求釋放黃有良回家奔喪，她才能脫離慰安所。 二○○一年，黃有良聯同陳亞...
2017-08-14
美國極右翼團體上周六在維珍尼亞州夏洛茨維爾鎮示威，與反右示威者爆發衝突，其間一輛汽車刻意高速向後行駛撞向反對者，造成二十人受傷，當中一人傷重不治，警方當場拘捕司機，並落案控告一項二級謀殺罪名。維州政府事後頒佈緊急狀態令，總統特朗普亦激烈譴責仇恨及暴力行為，但無點名批評白人優越主義者。 數以百計白人優越主義者、極右組織成員上周六響應號召，在夏洛茨維爾大學校園區參加遊行集會，抗議夏洛茨維爾鎮議會計劃拆除南北戰爭時期，支持黑奴制度的美利堅聯盟國羅伯特李將軍雕像。 極右翼車撞人群 另一批反右翼示威者亦在附近集會，當局派出大批警員場戒備，惟無法阻止兩批示威者爆發衝突，雙方互相...
2017-08-14
君珀坐落中半山堅尼地道4號，依山而建，是次參觀該廈1個高層複式單位，實用面積2392方呎，4房連雙套房間隔，據了解，屋主曾斥約300萬元豪裝，單位內擁典雅裝潢，更設特大平台，景觀近賞香港動植物公園及香...
2017-08-14
大型銀行加息「配合」之後，中小型銀行也相應合作，銀行界估計金管局可能會有後着，針對按揭生意的競爭局面。據了解，過往積極進取的工銀亞洲，在與金管局會面後亦順應要求調升按息，在最近一兩星期全面調高按息兼減現金回贈，凡100萬元或以上按揭貸款的按息一律為加至1.4厘，現金回贈更由1.6%降至1.5%。 金管局5月出招令銀行承做按揭成本增加後，緊密跟進各銀行在按揭市場的競爭情況，繼大銀行後，細銀行都要輕微加息「配合」。 金管局6月中向銀行進行按揭貸款業務的可持續性研究，要求銀行巨細無遺填報按揭資料，如資金成本、客戶贖樓年份等，後來約於7月陸續約見部份銀行會面，要求解釋所填報...
2017-08-14
史上最快人類保特跑贏無數金牌，偏偏跑不完退休前最後五十米！閃電周六在倫敦世界田徑錦標賽男子4x100米接力決賽負責牙買加最後一棒，卻意外半途因抽筋倒下，完美短跑生涯卻以不完美結局告終。 保特去年決定延至今屆世錦賽後退休，上周先於焦點100米衞冕失敗只得銅牌，終極一跑更抽筋倒地，錄得一個DNF（未能完成）。東道主英國以37秒47爆冷奪金，五年前在奧林匹克體育館帶領牙買加刷新此項世績的閃電，只可由三名隊友扶持下步回更衣室，黯然揮手告別田徑場，招牌拉弓慶祝動作成絕響。 事後保特向隊友致歉，並透過社交媒體多謝擁躉一直以來的支持。牙買加隊醫鍾斯透露，初步檢驗保特左大腿抽筋，但...
2017-08-14
今季唇妝潮流着重通透感和光澤感，因此甜美亮麗的啫喱唇大行其道。晶熒剔透的Pump Up Lips，不但為櫻唇增添豐潤感覺，更能令輪廓變得立體，即時提升好氣息！ 文︰Angel圖︰黃幹文 模特兒︰A...
2017-08-14
「歌神」許冠傑（阿Sam）與譚詠麟（阿倫）一連12場「阿Sam & 阿Tam Happy Together演唱會」前晚在紅館開鑼，兩人已連番擦出火花；當阿倫追問懷欣、懷谷平日跟爸爸阿Sam的相...
2017-08-14
葵涌美適工廈劏房起火，三名年輕男女死亡。這是繼去年牛頭角迷你倉長命火，釀成兩名消防員殉職之後，另一宗舊工廈奪命火災。港府多年來均表示，會修改規管舊式工廈消防安全法例，至今仍未成事，為免美適工廈火災重演，必須從速行事，因為即使修例順利在立法會通過，仍有大量跟進工作，才能消除舊式工廈的火警危機。 美適工廈有四十五年歷史，屬一九七三年或以前落成的舊式工廈，法例沒有規定裝設自動灑水系統，類似的舊工廈，全港約有四百多棟。近年劏房需求大，除了供中小企作業務用途，亦有不少市民租用作迷你倉或消閒活動，更有人為解決居住問題，非法租住。但這些舊工廈內的劏房，無論間隔、通風、走火通道，以至結構安...
2017-08-14
新馬季加入兩個練馬師，從加盟馬數量，羅富全暫時稍勝一籌，但麥菲文在外地名氣亦有相當。至於兩個新練馬單位成績如何，以及部署手法、功力如何，開季後才見真章，馬迷們要找追棒目標，還是以馬為先。 上季在「贏在起跑線」facebook 群組內，認識不同行業谷友，年齡由十八至八十歲都有，其中一位經常投注三、四重彩的朋友，常以指定位置馬膽投注，其中有一部份數據，值得大家參詳一下。 一般想法，沙田草地賽事水準會比起谷草及泥地高，名列前茅練馬師，多以沙田草地為出擊部署所在，正如大摩馬房，上季只有三匹馬在谷草建功，包括「活力歡騰」、「勝一籌」及「海翡翠」，另一位華籍倉口鄭俊偉，谷草亦只有一匹頭...
2017-08-14