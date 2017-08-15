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日報新聞 > 中國

﻿美對華知識產權調查待決定

2017-08-15 列印
　　美國總統特朗普據報將於當地時間周一下午三時（即香港時間今凌晨三時）簽署備忘錄，指示美國貿易代表決定是否調查中國侵犯知識產權。在北京，外交部發言人華春瑩重申，中美經貿交流日深，在「你中有我，我中有你」的緊密格局下，打貿易戰並無贏家，只會雙輸。

　　外交部發言人華春瑩昨在例行記者會上回應指強調，任何世貿組織成員採取的貿易措施，都應遵守世貿規則，又指中國政府一貫重視保護知識產權，成績有目共睹。她又提到，中方曾多次強調，中美經貿交流日深，在「你中有我，我中有你」的緊密格局下，打貿易戰沒有前途，沒有贏家，只會雙輸。她說，中方願意在相互尊重、平等互利的基礎上，尋找妥善的解決辦法，維護中美經貿關係持續健康穩定發展。據報特朗普將於當地時間周一早上返回華府，並擬於下午三時在白宮簽署一份備忘錄，指示貿易代表處決定，是否調查中國的貿易行為。
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