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﻿汪洋晤巴總理：中巴友誼比山高

2017-08-15 列印
　　中印邊境對峙近兩個月，至今仍未解決。近日再有印度傳媒報道指，中方官員未有出席原定於上周五（十一日）舉行的兩國高層會面，並關注中方會否缺席今日擬定的會面。在這個敏感時刻，國務院副總理汪洋到訪印度傳統宿敵巴基斯坦，昨在巴國獨立七十周年紀念大會上致辭，稱中巴的友誼「比山高、比海深、比鋼硬、比蜜甜」，中巴願意加強合作，在涉及彼此重大利益的問題上堅定地相互支持。
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