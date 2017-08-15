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﻿九寨溝地震搜救結束25死525傷

2017-08-15 列印
  四川九寨溝上周二發生七級地震，昨日剛滿一星期，當局昨宣佈搜救工作基本結束，官方公佈地震造成二十五人死亡（其中二十四名遇難者身份已確認）、五百二十五人受傷、六人失蹤、十七萬六千多人受災（當中包括遊客）、七萬三千多間房屋受到不同程度受損。當局稱已安置好災民，遊客和外地工人全部疏散，道路、通信、供電、供水均基本恢復。據內地傳媒報道，近日再到訪災區現場，發現九寨溝多個海子（湖泊），包括鏡海、長海、犀牛海和金鈴海等，都已逐漸恢復清澈，而正在當地考察的中科院專家陳曉清等則指，按目前技術，火花海和諾日朗瀑布均可修復，只是要考慮修復到甚麼程度的問題，對九寨溝的未來很有信心。
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