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﻿南京警：猥褻女童男子已被捕

2017-08-15 列印
　　有內地網民於上周六拍下女童被摸胸的照片，事發在南京高鐵站候車室內，一名約十歲女童遭男性親屬摸胸猥褻，身旁的其他親屬卻視而不見，該網民遂將照片上載至社交網站微博引起輿論嘩然。南京官方昨通報指，遭猥褻的女童不足十歲，涉事男子已被南京鐵路警方拘捕。據專家指，需要查清小女孩是否長期遭到猥褻，如果是，男子會被從重處罰，面臨五年至十五年的有期徒刑。
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