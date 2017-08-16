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﻿東莞太子輝判無期徒刑

2017-08-16 列印
　　東莞淫業大亨、曾任全國人大代表的東莞太子酒店東主梁耀輝組織賣淫、串通投標、單位行賄案，法院經過逾兩年商議後，日前裁定梁所有罪名成立，判處無期徒刑，沒收個人全部財產。

　　梁耀輝辯護律師王思魯處透露，廣東省東莞市中級人民法院上周五上午九時宣判案件，他昨日接獲法院判決書，法院裁定其當時人組織賣淫、串通投標、單位行賄三項罪名全部成立。同案其餘四十六名被告，除兩人判處緩刑外，其他人刑期均超過一年四個月。

　　梁耀輝綽號「太子輝」，一九九五年起先後在東莞開設七間五星級酒店；他亦曾當選廣東人大代表、全國人大代表，入選首屆東莞「十大慈善人物」。

　　二○一四年中央電視台揭發其名下酒店的桑拿中心為賣淫場所，更有多名未成年少女出賣肉體。
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