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﻿九寨溝舉行公祭悼罹難者

2017-08-16 列印
　　四川九寨溝縣七級地震發生超過一星期，地震至今造成二十五死、五百二十五人受傷，目前尚有六人失蹤。四川省當局昨上午約十時在九寨溝縣城新區文化廣場舉行公祭（見圖），抗震救災指揮部、搶險救災部隊、武警官兵、公安、救援隊伍、遇難者親屬代表逾二千三百人參加。現場警報聲、汽笛聲響起，在場人士肅立默哀一分鐘悼念死難者，並獻上菊花致敬。
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