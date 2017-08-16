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﻿揭南京猥褻女童案作家遭恐嚇

2017-08-16 列印
　　上海女作家陳嵐上周六在微博發佈消息，表示有網民當日下午在南京南站候車時，發現一名青年將一名未成年少女抱坐在自己大腿上，眾目睽睽下伸手到女童胸部位置摸索，事件引發社會關注。

　　南京鐵路警方昨表示證實，周一在河南省滑縣以涉嫌猥褻兒童罪拘捕一名十八歲男子。警方並證實，疑犯與女童是無血緣的關係，女童是疑犯雙親的養女，警方正調查疑犯雙親是否涉案。另外，陳嵐揭露事件後，有網民故意公開其的身份證號碼、住址、電話號碼等詳細個人資料，有揚言要出錢打斷其手腳，她更收到逾千條死亡威脅訊息。
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