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﻿中油操作失誤致全台大停電

2017-08-16 列印
　　台灣近日持續高溫，導致用電量急增，台灣電力公司桃園大潭電廠六部機組昨傍晚四時五十分，突然全部停發電，供電量急降約四百萬千瓦，系統自動啟動低頻電驛安全保護措施，造成桃園、新竹、彰化、南投等全台多處停電。除民居、商場、電影院停電外，政府部門亦無法幸免，台電隨即派員搶修，供電之後陸續恢復正常。該公司初步調查後，認為是中油操作失誤，意外中斷發電機組天然氣供應約兩分鐘，造成大停電。
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