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﻿劉霞報平安：身體尚好

2017-08-17 列印
　　已故諾貝爾和平獎得主劉曉波病逝後，遺孀劉霞一直去向未明，中國人權民運信息中心透露，劉霞昨透過中間人向親屬報平安，表示其身體尚好，目前由其弟劉暉陪伴在北京以外地方避暑。

　　劉曉波喪禮結束後，劉霞一直與外界失去聯絡、去向不明；早前曾有消息稱，完成喪禮後，當局安排劉霞、劉暉到雲南「旅遊」，姐弟二人月初已返回北京，但未有回家。

　　中國人權民運信息中心表示，親屬至今仍不能與劉霞直接通話，劉霞昨透過中間人向親屬報平安，她表示其身體尚好，目前身處北京以外一個可以避暑地方，其弟劉暉陪伴在側。中心並無透露親屬身份，只稱他與劉霞姐弟感情要好，姐弟二人去年農曆新年期間曾偕同母親到該名親屬家中吃開年飯。
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