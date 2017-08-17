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﻿加多寶王老吉共享「紅罐」

2017-08-17 列印
　　內地涼茶品牌加多寶、王老吉互相控告對方侵犯其紅色罐包裝版權案，最高人民法院昨日作出終審判決。法院認為，王老吉品牌持有人廣藥集團與加多寶公司對形成「紅罐王老吉涼茶」包裝權益均作出重要貢獻，雙方可在不損害他人合法利益的前提下，共同享有「紅罐王老吉涼茶」包裝裝潢權益。
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