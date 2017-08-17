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﻿台灣大停電蔡英文致歉

2017-08-17 列印
　　台灣全島前日傍晚發生大停電，身兼執政民進黨主席的總統蔡英文，昨午出席黨中常會時，代表執政團隊為停電對所有民眾帶來不便不安致歉，承認不應發生大停電。她指，供電不僅是民生問題，更涉及國家安全，不能因天災或人為疏忽輕易癱瘓系統，強調當局會全面檢討問題所在。行政院長林全亦兩度為人為疏忽造成全台停電道歉，他已指示行政院政務委員吳政忠組成電力體檢小組，檢討電網穩定性與發電結構。
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