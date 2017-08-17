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﻿內地夫婦美失蹤疑墜河

2017-08-17 列印
　　一對內地夫婦日前在美國加州紅杉國家公園自駕遊期間失蹤。美國國家公園管理局上周六在網站發佈消息，表示局方接到報告，中國王一楠、宋潔本月六日下午約二時驅車遊覽紅杉國家公園時失蹤，二人最後出現在水晶洞，原訂北上國王峽谷國家公園，在弗雷斯諾市住宿一晚後前往優山美地國家公園，惟二人未有入住預訂酒店。當地報道，弗雷斯諾警方日前調查一宗泰國留學生國王河駕車墜河死亡事件時，在意外現場附近發現王一楠夫婦駕駛汽車的車牌、零件，推測二人駕駛汽車在高速公路轉彎時墜毀。
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