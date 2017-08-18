﻿多啦A夢歡呼：日本戰敗了！

今年是二戰日本戰敗七十二周年，繼日本放協會日前播放有關七三一部隊人體實驗紀錄片後，日本國民動畫《多啦A夢》早前亦播放涉及二戰的特別篇，主角野比大雄、多啦A夢竟興奮表示日本戰敗，該集動畫之後引起中日熱烈討論。



上月二十八日在日本播放的《多啦A夢》特別篇《大象和叔叔》已是第三度改篇為動畫，故事講述大雄與多啦A夢坐時光機回到二戰時期，拯救一隻運輸物資、軍方為節省食物準備毒殺的大象，大雄與多啦A夢制止軍官時，興奮向對方說：「戰爭很快結束，因為日本會戰敗了！」



事後不少內地中網民盛讚該集動畫，不少人表示喜歡上《多啦A夢》，甚至稱讚動畫製作公司有勇氣、是日本良心。惟不少日本網民卻認為該集煽動反日、侮辱日本，質疑主角為何可以欣喜說出日本戰敗的台詞。