﻿空中撞鳥群 殲15帶火着陸

內地一架殲十五戰機日前飛行訓練，但戰機起飛約一分鐘便撞上鳥群，導致引擎起火，幸機師臨危不亂，配合控制塔指示，最終架駛戰機安全着陸。



內地傳媒報道，海軍艦載航空兵一團副大隊長袁偉當日駕駛殲十五戰機升空訓練，惟起飛不到一分鐘戰機迎面撞向鳥群，導致左引擎起火，控制塔和其他機師發現後，即時透過對講機通知袁偉，他之後根據控制塔發出逾五十條指令，完成上百次操作，最終架駛戰機安全着陸，而另一名機師更全程相伴隨提醒袁偉。



終肇事殲十五戰機安全着陸後，在場備救援人員立即噴射化學泡沫救火，其間火熱兩度復燃，但救援人員仍可在二十分鐘內控制火勢。