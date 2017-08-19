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﻿台總統府憲兵遭狂漢割頸

2017-08-19 列印
　　台灣總統府昨發生憲兵遇襲案，疑犯先於軍史館盜取一把二戰日軍使用的武士刀，再企圖闖入總統府，憲兵上前攔阻時被對方砍傷憲頸部，疑犯當場被捕，他供稱犯案動機是要表達政治立場，受傷憲兵送院治療後已無大礙。

　　事發在昨日上午約十時，疑犯持武士刀抵達總統府西大門欲闖入府中，一名守衞西大門的憲兵上前攔阻，其間被砍傷憲頸部，現場遺下大攤血跡，其他執勤憲兵見狀合力制服疑犯再移交警方，而傷者送院治療後已無大礙。
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