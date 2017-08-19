﻿瀋陽婦被盜用信用卡 賊人原是十歲兒

內地不少年輕人沉迷手機遊戲，瀋陽一名婦人懷疑其信用卡（見圖）被盜用，遂報警求助；警方調查發現，有關款項轉帳到一間遊戲公司，婦人其後質問十歲兒子，發現其平板電腦儲存自己信用卡資料，其子便利用信用卡購買手機遊戲道具。



瀋陽一名婦人早前接獲銀行提示短訊，表示其信用卡簽帳額驟降，婦人查閱帳單後，發現數十筆非出自其手的簽帳，遂報警求助；警方發現總數一萬九千八百元人民幣簽帳會轉帳到一間遊戲公司。



婦人回家後質問其十歲兒子，發現其子利用信用卡購買各種手機遊戲道具。原來婦人最初在平板電腦的商店應用程式登記其信用卡號碼，一直未有刪除。而男童亦猜中母親第三方平台支付密碼，於是頻密購買道具。



內地律師表示，十歲兒童屬於限制行為能力人，父母有權向收費公司追討全數金錢，若對方拒絕，當時人可入稟法院申請撤銷交易。



