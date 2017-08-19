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﻿女子隆胸注異物致劇痛

2017-08-19 列印
　　內地一名女子去年接受隆胸手術，惟日前發現胸部劇痛難忍，遂到自行到醫院求診，醫生懷疑是隆胸物料問題，施手術時赫然發現，患者乳房組織內充滿淡黃色像泥般注射物，並引致其乳房慢性發炎。

　　該名二十歲大連女子周一胸部劇痛，遂自行到沙河口區醫療整形機構求診，醫生替其檢查後懷疑是隆胸物料問題，須即時施手術。

　　醫生直指，該物料並非隆胸手術常用的玻尿酸，而不明注射物入侵正常組織後，引致慢性發炎，若不及時取出，不明注射物會刺激乳腺體、乳房組織，或會誘發乳癌。
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