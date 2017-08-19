﻿女子隆胸注異物致劇痛

該名二十歲大連女子周一胸部劇痛，遂自行到沙河口區醫療整形機構求診，醫生替其檢查後懷疑是隆胸物料問題，須即時施手術。
醫生直指，該物料並非隆胸手術常用的玻尿酸，而不明注射物入侵正常組織後，引致慢性發炎，若不及時取出，不明注射物會刺激乳腺體、乳房組織，或會誘發乳癌。
西班牙加泰隆尼亞區過去兩天接連發生恐襲。當地周三一小鎮發生爆炸，掀起恐襲浪潮；翌日巴塞隆拿旅遊熱點蘭布拉大道發生客貨車撞人群；約八小時後，一百公里以外一個度假小鎮又有狂徒駕車撞向人群，他們再以刀斧行兇...
2017-08-19
福建一名十七歲少女，學習結他時屢遭導師非禮，受害人日前暗中利用手機拍攝導師罪證，再上載網絡公開事件，即時引起網民熱議；當地警方得悉事件後主動聯絡少女跟進，已拘捕並刑事拘留四十二歲的結他導師。 ...
2017-08-19
日本中部名古屋市連接周邊地區的高速公路，近日不論公路資訊板、巡邏車電子顯示板均顯示「注意貓咪」、「正捕捉貓咪」字句。名古屋高速公路公社表示，去年在路上發現一百七十具動物屍體，當中逾半是貓。 而今年首七個月亦回收三十具貓遺體，不少駕駛者為閃避誤闖公路的喵星人而釀成意外，故公社由八年前起，每逢夏季均會提醒司機注意貓咪，亦會每周捕貓一次。獸醫稱，流浪貓寶寶多在春天出生，夏天長大後容易誤闖高速公路。
2017-08-19
荃灣西接連有多個新盤應市，其中由華懋及港鐵合作發展的全‧城滙日前公佈價單，首批191伙發展商提供最高售價20%的折扣，兩房折實最平540.4萬元起。發展商稱短期加推單位。 華懋集團銷售部總監吳...
2017-08-19
美國特朗普政府出現管治危機，周四美股三大指數齊跌，拖累恒指昨日裂口低開344點，跌破兩萬七大關。其後恒指在27000點附近拉鋸，收報27047，跌296點或1.08%；國企指數報10693，跌107點或1%，成交885億元。全周恒指累升164點或0.61%；國指累漲120點或1.14%。 中國金洋資產管理董事總經理郭家耀認為，美國商界質疑總統特朗普對種族衝突的立場，其施政將面對更大阻力，美股周四顯著下跌，周五港股亦受拖累。不過，本港的藍籌股普遍業績理想，估計恒指在26800將有強力支持，並可反覆上望27800。 即月期指收報27032，跌238點，低水15點，成交1...
2017-08-19
正當牙買加閃電保特證實因傷休養三個月，無法替愛隊曼聯出戰慈善賽之際，紅魔陣中原來已有三位「閃電俠」。前鋒盧卡古、左翼拉舒福特和中場保羅普巴身型魁梧，但速度絕不輸蝕，齊躋身英超首輪衝刺最快的前四名，今晚聯賽勢合力作客撕破史雲斯防線。 （now621台、LeSports HK App今晚7:30直播） 保特周四證實大腿肌肉撕裂要休養三個月，下個月無法代表曼聯傳奇隊對巴塞隆拿傳奇隊的慈善賽。幸而，紅魔陣中已有三位「閃電俠」候命，據網站數據，盧卡古和保羅普巴以每小時三十四點五公里成為英超首輪衝刺最快的球員，拉舒福特亦排第四。 上場梅開二度的盧卡古更大讚獻上助攻的拉舒福特，豪...
2017-08-19
由香港貿易發展局舉辦的「家電‧家品‧博覽」於即日至8月21日舉行，活動既有最新產品，亦有着數優惠，其中美亞廚具（MEYER）更低至四折，各位喜愛入廚的姊妹當然不能錯過。 超抵鍋具電水壺 美國第一大鍋具...
2017-08-19
46歲的陳豪（阿Mo）日曬雨淋趕拍無線50集重頭劇《誇世代》，日捱夜捱望穿秋水終於等到老婆陳茵媺（Aimee）同仔女由多倫多返港，一收工就仆入機場接機，同老婆仔女生活得好係阿Mo努力工作嘅原動力。據知...
2017-08-19
黃之鋒等「雙學三子」被上訴庭判處監禁，上訴庭判詞詳細解釋了保障集會自由權利和遵守法律兩者如何協調，值得關心法治概念者細讀。 判詞中最重要的一項是副庭長楊振權法官提到：「一些有識之士，鼓吹『違法達義』的...
2017-08-19
三屆香港冠軍騎師莫雷拉今日開始在日本札幌競馬場客串兩個周末，他去年在日本客串成績相當突出，今年四月又夥拍日本馬「新寫實派」贏出女皇盃，因此在日本早已是大紅人，客串自然大受歡迎，今日獲得十一匹座騎列陣，...
2017-08-19