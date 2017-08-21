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﻿蔡英文斥示威者破壞世運會

2017-08-21 列印
　　台灣首次以中華台北名義主辦世界大學生運動會，惟運動會前晚開幕時，一批反年金改革民眾企圖衝入會場，與警員推撞，導致選手無法進場參加開幕儀式。警方事後一度拘留二十六人調查。總統蔡英文事後譴責示威者企圖破壞運動會，她昨日更與台北市長柯文哲、維安相關首長開會討論事件，在會上直言不滿示威者能夠突破警方封鎖線，要求相關單位未來加強執法和查辦，確保運動會閉幕前不會再發生類似情況。
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