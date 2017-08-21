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﻿吳敦義任國民黨黨主席

2017-08-21 列印
　　台灣前副總統吳敦義昨宣誓就任國民黨黨主席，馬英九、朱立倫、洪秀柱、連戰等多位前主席皆有出席見證。吳敦義在就職演說強調，未來會在「九二共識」基礎上，堅決反對台獨，更將透過經貿文化和和平論壇，深入研討兩岸和平願景，確保台海穩定和平。除兩岸關係外，他更提出在明年底九合一選舉中，保住現有執政縣市，設法讓部份縣市由綠轉藍目標，形成「地方包圍中央」，使國民黨收復失土、徐圖再起。
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