吳敦義任國民黨黨主席
「天鴿」殺到 周三最近本港
熱帶風暴「天鴿」即將襲港。天文台指，「天鴿」昨集結在台灣東南海域，料明日殺入本港八百公里範圍，並增強為強烈熱帶風暴，帶來不穩定天氣。本港昨日仍烈日當空，多區錄得攝氏三十四度以上高溫，多名市民行山中暑，...
2017-08-21
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網上再流出劉霞短片 表現輕鬆 閒話家常
已故諾貝爾和平獎得主劉曉波病逝逾月，遺孀劉霞一直未有現身，僅透過第三者親友報平安。上周五，網上流傳兩段劉霞短片，其中一段她語氣低沉表示身處外地休養；但另一段則表現輕鬆，聲稱會與友人外出用膳、看電影。 首段短片上周五上載影片分享網站youtube，劉霞身穿黑衣、手持香煙，語氣低沉表示自己在外地休養，希望各方能給予時間讓她內心修復，又強調醫生已盡力搶救其夫。 第二段短片同日由「莎雨菲」上載微信朋友圈，再由他人轉載社交網站twitter，莎雨菲寫道：「劉霞姐姐現在很好，今晚我們去看個電影，哈哈哈《戰狼2》！朋友們走起！」 劉霞表現輕鬆，聲稱會與友人外出用膳、看電影，其間一...
2017-08-21
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四萬民眾示威反右 波士頓市長讚克制
美國維珍尼亞州十二日爆發右翼人士與反種族主義份子衝突後，國內對立局面未有緩解，數以萬計民眾前日在波士頓參加反種族主義遊行期間，與一批右翼人士爆發衝突，警方最少拘捕三十三人。另外，總統特朗普伉儷鑑於種族風波持續發酵，決定不出席甘迺迪中心榮譽獎頒獎禮。 約四萬反種族主義民眾上周六由波士頓南部羅克斯伯里區，沿市內主要街道遊行至波士頓公園，抗議右翼人士在公園內舉行自由言論論壇；遊行隊伍延綿三公里，參加者舉起反種族主義標語，高叫反納粹口號。 波士頓為防爆發激烈衝突，派出大批警員在波士頓公園戒備；論壇原訂長約兩小時，並邀請一批自由主義者、保守派、傳統主義者、特朗普支持者發表演說...
2017-08-21
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紅磡昇御門1,623呎 盡覽維港都會
紅磡昇御門是區內新晉豪宅之一，樓齡約5年，2座物業以拱形門廊設計，輕易成為區內地標住宅。是次帶大家參觀屋苑的高層放盤，實用面積1,623方呎，大廳及房間皆向西南方，從偌大玻璃窗外望，眺望維港煙花景致。...
2017-08-21
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人手將增至4000 滙控珠三角恢復擴張
珠三角為滙控（005）策略重點拓展的市場，滙豐大中華區行政總裁黃碧娟表示，近年雖曾一度減慢在珠三角招聘人手，但隨著內地經濟回穩，已恢復增聘人手步伐，兩年多以來已在該區增聘1200人，至2000人，並會維持未來人手增至4000人的目標。 滙控於2015年中推出第2個策略計劃時，將珠三角定為重點拓展市場，並設定中長期稅前盈利目標10億美元（78億港元），約相當於當時該區稅前盈利10倍，又計劃大增珠三角人手4倍至4000人。 對於珠三角業務最新的盈利狀況，黃碧娟認為，目前過早作出評論，因發展前期需投入大量投資，但指該集團自推出珠三角戰略後，已隨即於2015年底開始增聘人手...
2017-08-21
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耶穌傳頌「愛」
加比爾捷西斯加盟曼城不足一季，已是陣中最可靠射手之一，英超跨季累積上陣十一次，期間球隊得勝率高達七成。今晚聯賽「耶穌」可望再助藍月擊退愛華頓，延續近年主場對賽優勢。（now621台、LeSports HK App周二凌晨3:00直播） 去季季中才正式加盟藍月的加比爾捷西斯，至今累積上陣十一場英超，交出七入球四助攻，球隊即錄得八勝三和。此子首輪聯賽未有士哥，但跟拍檔阿古路不斷互相配合，為白禮頓後防帶來重大威脅，其巴西同鄉費蘭甸奴對這位廿歲新星充滿期待︰「外界經常以朗拿度跟他比較，己隊上下亦會盡力而為，助他成為下一位球壇巨星。」 拖肥糖作客「腳軟」 有「耶穌」助陣，曼城...
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轉季粉底專案
底妝是女性的第二層肌膚，所以大家對粉底的要求也愈來愈高，從前說化妝傷皮膚，現在不少粉底加入護膚成份，讓扮靚同時也可護肌，再沒素顏的藉口。趁着新季來臨，各大美妝品牌也重鎚出擊，研製革命性新配方，推出全新...
2017-08-21
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定欣厭倦被捲入緋聞 展鵬不認與單文柔拍拖
陳展鵬日前在一專訪中承認與單文柔拍拖，他昨出席劇集《同盟》宣傳活動時就堅稱與單是了解及相處中，若拍拖就會公開交代；同場的胡定欣和展鵬的緋聞亦擾攘多時，她昨日就直言希望不再被捲入緋聞！ 無線劇《...
2017-08-21
- 首次拍電影 陳漢娜俾古仔認真樣嚇親
- 新劇慘被吳海虐打 陳炳銓冇同李佳芯備案
- 鄭融（Stephanie）重返娘家獲重用，公司更搞搞新意思，安排她和連詩雅（Shiga）合體，將於9月9日及10日假旺角麥花臣場館舉行《SS 2017 LIVE》演唱會。由籌備到綵排，呢對「連融」組合竟然堅合拍，仲意外地成為閨密。工作、家庭、男人經無所不談。鄭融笑說：「我哋各取所長，好似我唔會晒腿；佢唔會騷胸一樣。」Shiga點頭附和：「我哋二合為一發揮合作精神，就好似一家人咁同心合力去做好一件事咁，咁樣自然會加添火花。」
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社論——救救孩子脊骨 限「e奶嘴」不容緩
「低頭族」愈見年輕化，衍生的問題亦更嚴重。有調查顯示，逾六成學童受脊骨問題影響，主要與學童經常低頭使用手機等電子產品有關。近年愈來愈多研究發現，電子產品對兒童成長各方面帶來影響，家長、學校及政府部門不容忽視，應從小開始預防及處理問題。 脊骨問題，可以引致寒背、高低膊、脊柱側彎等。一旦脊骨錯位形成，神經訊息的傳遞便會受到影響，身體可能會出現各種疾病；如果沒有作適當治療，隨着年紀增長，問題有機會惡化，可能導致腰痛、心肺出現毛病。 手機等電子產品普及，不但對兒童脊骨健康衝擊加劇，更帶來視力、社交發展和心理健康等問題。社會再不正視，將會禍延未來整代人發展，代價非常高昂。 要建立「挺...
2017-08-21
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蘇保羅欲提前出擊
紐西蘭練馬師蘇保羅（下）過往在季初階段作風緩進，通常馬季開鑼後的幾次賽事出馬都寥寥可數，要到賽事大約進行了一個月之後，所派遣的參賽馬匹數目才會增加，並且逐步開始搏殺。不過，蘇保羅日前接受訪問卻透露，今季可能提早至第三個賽馬日便發動攻勢。 自上月內圈跑道重開之後，蘇保羅除了有一個周末曾到新加坡探朋友外，其餘時間差不多天天露面督操，動態相當積極，練者解釋說：「我向來都在七月尾便回港工作，今年也不例外，而且馬房更換了副練，即使新任的魯柏軒經驗特別豐富，畢竟初到我馬房，為了確保工作順暢，我難免較以往更着緊，但目前看來一切順利，廄內馬匹的操練情況令人感到滿意。」 廄內質新馬進度理想 ...
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