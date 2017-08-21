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﻿河南漢玩手機致航班延誤

2017-08-21 列印
　　河南一名男子無視警告，在飛機滑行起飛時玩手機，被警方拘留十日。事發在上周六清晨七時零五分，河南省鄭州機場航站樓派出所接報，表示南方航空一班由鄭州前往三亞航機上，一名男性旅客不聽機組人員勸阻，在飛機滑行起飛時仍然玩手機，航班被迫取消起飛。警其後登機拘捕該名男子（見圖），初步調查證實，由於該名男子堅持使用手機，機師為安全起見，決定取消起飛，導致航班延誤，警方依法行政拘留該名乘客十天。
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