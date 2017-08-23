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﻿林奕含誘姦案被告不獲起訴

2017-08-23 列印
　　罹患憂鬱症的台灣新晉女作家林奕含（見圖）四月自殺輕生，其家人事後揭露，死者高中時代曾被一名補習名師誘姦。台南地檢署經過四個月調查，期間傳召該名補習名師、林奕含家人、女友、醫生等證人問話，並參考多方資料後，認為案件缺乏客觀且積極證據，由於疑點按利益歸於被告，決定不起訴涉案人。另外，檢方發現，補習名師與林奕含發生性行為時，女方已滿十六歲，且當時二人已無師生關係，故無觸犯刑法。
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