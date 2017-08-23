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﻿兩留日生宿舍遇襲一死一傷

2017-08-23 列印
　　兩名中國研修生日前在日本靜岡縣宿舍內遇襲，造成一死一傷。靜岡縣富士市警方周一晚上約八時接到一名中國女子求救電話，警員抵達一間造紙公司外國員工宿舍（見圖），在其中一個單位內，發現一對男女倒臥血泊中，其中女子當場證實死亡，男子頭部、腹部有多處有刀傷，隨即送往醫院搶救。警方在現場內發現一把染血刀子，現場並無被外人闖入痕跡。據悉，女死者名為孔令華，去年五月抵達日本，她與男傷者同屬研修生，由於男性員工是住在另一幢大樓，警方正調查二人關係及他們案發前有否爭執。
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