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﻿人大常委會前副主任被「雙開」

2017-08-23 列印
　　陝西省人大常委會前副主任魏民洲（見圖）因思想信念喪失、毫無黨性原則和組織觀念、嚴重違反政治紀律和政治規矩、搞政治投機和政治攀附、政治品行敗壞、長期搞迷信活動、對抗組織審查，本月初被紀委部門「雙開」；湖南省檢察院昨日決定涉嫌受賄罪拘捕他，案件正在進一步偵查。魏民洲於二○○七年在陝西商洛市委書記任上當選陝西省委常委，成為省部級官員。進入陝西省委領導層後，他任職陝西省委秘書長近五年，四年西安市委書記，去年十二月轉任陝西省人大常委會黨組副書記、副主任。
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