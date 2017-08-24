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﻿穿仿製二戰日軍服拍照滬警拘三人

2017-08-24 列印
　　四名內地青年早前身穿二戰日軍軍服，在上海抗戰遣跡四行倉庫抗戰紀念館前拍照，在網上引起猛烈抨擊，涉案五人事後主動向警方投案，警方處以其中三人行政拘留，另外兩人教育訓誡。

　　警方表示，五名涉案人是軍服迷，他們本月三日晚上約十時穿着模仿二戰日本軍服在上海四行倉庫抗戰紀念廣場拍照，其後一人將有關相片上傳互聯網，引發網民不滿。

　　警方認為，五人為尋求刺激、引人注意，罔顧民族感情，在著名抗戰地標建築物前，身穿仿製日軍軍服拍影並上載上網，行為傷害民眾愛國情懷。

　　鑑於五人事後主動投案並真誠悔過，警方處以其中三人行政拘留，另外兩人因未成年予以教育訓誡。
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