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﻿長沙機場遭無人機入侵須停擺

2017-08-24 列印
　　內地再發生無人航拍機導致航班延誤事件。網上近日流傳，上周六一架航拍機在湖南省長沙市黃花機場跑道延長線三公里處，與一架客機擦肩而過的消息。機場工作人員昨證實，當日上午約九時在場跑道延長線三公里處，發現有一架無人航拍機，當局為安全起見決定關閉跑道，事件導致機場暫停升降約半小時，影響十三班航機，警方已經着手調查事件。航空業人士指，機場跑道中心線兩側各十公里、跑道兩端各二十公里區域均劃為凈空保護區，該架無人機飛到有關區域，已嚴重威脅對飛機升降安全。
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