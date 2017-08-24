 Advertisement
  • 2017年8月24日 星期四
  • 30º
  • 82%
熱門： 天鴿10號風球CELINE雙學三子昇御門

日報新聞 > 中國

﻿九寨溝地震已證24處文物有毀壞

2017-08-24 列印
　　國家文物局官方微博透露，阿壩州文物管理所、州博物館組建的「九寨溝地震文物受損情況調查隊」深入災區進行文物受損情況實地調查後，證實地震導致當地二十四個文物保護單位有不同程度破壞，但沒有發現可移動文物受損。受損文物包括近現代重要史蹟、代表性建築類二十一個、古建築類兩處、古遺址類一處，當地文物部門使用支護、遮擋、派人專門看護等措施搶救。目前，調查隊轉至松潘縣和紅原縣繼續開展實地調查工作。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd