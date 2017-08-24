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﻿陝西警搗238傳銷據點拘902人

2017-08-24 列印
　　陝西省西安市警方近日再次在市內展開非法傳銷行動，搗破二百三十八個傳銷中心，拘捕九百零二人。其中一名被捕女子早前被男友誘騙加入傳銷行列，警方本月十一日展開同類行動時將她帶署調查，並且教育遣返後，她再次投身傳銷業。警方表示，將嚴懲經教育遣返後再次參與傳銷者；亦會露重懲罰將單位出租予傳銷人員的業主；重點核查大專院校學生參加傳銷情況，通知其學校、家長到接回，有關學生亦要作出不在參與傳銷承諾。
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