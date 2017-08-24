章瑩穎父籲特朗普全力尋人
水淹停車場 「流星錘」襲豪宅 十號風災管理處甩轆 住戶扯火索償
颱風「天鴿」席捲本港，多區慘遭風雨蹂躪，天災中更有人禍。紅磡豪宅「昇御門」外牆竟有一台吊船如「流星錘」撼爆三個單位的玻璃窗；港島杏花邨停車場，更被海水浸至沒頂，導致二十多輛汽車報銷。大批住戶炮轟管理公...
2017-08-24
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印度軍拉中文橫額 籲解放軍「同時撤離」
中印邊境軍事對峙持續逾兩個月，事件仍未有解決跡像，網上近日流傳一段影片，印度軍方模擬再與解放軍爆發衝突，印軍拉起中文橫額、以英語呼籲兩軍同時撤兵。另外，中印士兵在班公湖互擲石塊事件後，印度內政部批准在...
2017-08-24
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麥凱恩號水兵遺體尋獲 第七艦隊司令撤職
美軍導彈驅逐艦麥凱恩號與運油輪碰撞事件，造成十名美軍失蹤，美軍表示，已在艦上入水船艙內尋回部份失蹤者遺體；另外，鑑於第七艦隊今年在亞洲地區先後發生四宗撞船意外，軍方昨宣佈即時解除第七艦隊司令奧庫安職務。 美軍太平洋艦隊司令斯威夫特周二表示，軍方早前派出海軍陸戰隊潛水員潛入麥凱恩號碰撞後封鎖區域搜索，並在入水船艙尋回部份失蹤官兵遺體，馬來西亞軍方亦打撈起一具遺體，稍後舁送美軍更核實是否失蹤美軍。 鑑於第七艦隊今年在亞洲地區先後發生四宗撞船意外，導彈驅逐艦菲茨杰拉德號、麥凱恩號撞船意外更造成多名官兵死亡，軍方對第七艦隊司令奧庫安指揮能力信心盡失，斯威夫特昨宣佈即時解除奧...
2017-08-24
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屋苑紛錄議價成交
據星島地產網報道，二手屋苑續錄市價交投，更不乏用家承接。中原營業經理王勤學表示，元朗溱柏7座低層B室面積460方呎，兩房間隔，開價520萬元，議價30萬元後以490萬元成交，呎價10652元。原業主於...
2017-08-24
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特朗普火併國會 美股回軟 恒指ADR再升261點
美股周三未能延續前一個交易日近200點的升勢，杜指低開49點後，早段跌幅曾擴大至逾91點，見21808點；標普指數和納指亦走軟。總統特朗普周二出言威脅若國會不撥款興建墨西哥圍牆，可能會令政府停運，且警告會廢除與墨西哥和加拿大之間的貿易協議，令投資者憂慮特朗普承諾包括減稅和基建開支等刺激增長方案難以實現，拖累大市氣氛。 到今晨四時，杜指收報21812點，跌87點。滙控（005）美國預託證券（ADR）價格見74.25元，較香港收市價跌0.25元；騰訊（700）美國預託證券見335.79元，較香港收市價升11.79元。恒指ADR報27663點，升261點。 歐洲三大主要股...
2017-08-24
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拖肥雙殺格
愛華頓除了射手朗尼腳風甚順之外，另一鋒將卡維特利雲狀態亦可媲美。加上辛度拉美利斯有望於今晚歐霸附加賽次回合傷瘉復出，料拖肥糖能繼首回合主場贏2:0後，作客可再挫近況反覆的夏德，客勝穩開。 （香港時間周五凌晨3:00開賽） 雖然愛華頓領先兩球，但領隊朗奴高文明言今晚次回合不會只求守住優勢︰「夏德今仗必傾巢而出，但我軍不會就此坐以待斃。」朗尼各賽事近三場入兩球固然值得一讚，但兩度給他送上助攻的卡維特利雲亦應記一功，朗奴高文讚賞道︰「他勤於走動，為對手帶來不少威脅。」另一前鋒辛度拉美利斯亦傷瘉，可望於今晚候命，相信拖肥糖有力再破各賽事得近四場勝負各二的夏德。 今晚另一場歐...
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新登場 MINI JCW開篷快樂
新一代MINI JCW（John Cooper Works）高性能版主張賽車化駕駛動感，當中Convertible版加速夠勁之餘，還可以打開軟篷享受大自然，一舉兩得。 文、圖：彭志揚 JC...
2017-08-24
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三代同堂開心出巡 美魔奶奶高麗虹捉新抱訓話
洪天明和老婆周家蔚結婚後，三年抱兩，育有兩名4歲及兩歲嘅Cute爆小王子。日前下午，天明忙工作吸金，靚老婆家蔚就陪奶奶高麗虹去圓方湊仔兼行街。五十有二嘅高麗虹輪廓鮮明皮膚白滑，索嫲嫲與新抱及孫仔行超市...
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社論——防風意識鬆 搞出人命後悔遲
颱風「天鴿」吹襲香港，天文台一度懸掛十號風球，不少打工仔多一日假在家休息。不過，即使打風留在家裏不代表安全，昨日一艘吊船，在強風下變「流星錘」撞爆紅磡豪宅三個單位窗戶，尚幸當時窗邊無人，否則後果堪虞。 港人近年對颱風的危機意識，似有所鬆懈，可能由於近年風暴來去匆匆，又或殺傷力不算強大，以至大家掉以輕心，當颱風來臨時就出現各種驚險和混亂情況。以紅磡昇御門吊船撞爆窗戶為例，管理公司解釋因一條安全繩索折斷，才出現吊船亂撞的驚險場面，有關說法難令人接受，因颱風來勢洶洶，管理公司在風暴來臨前，早應該將吊船收起放在安全地方，並將之綁緊，今次的事前處理，明顯低估颱風的威力。 另一宗管理公...
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有得威征日前先贏特首盃
距新馬季開鑼只有十日，首日賽事的重頭戲是一班千二米的特首盃，出賽馬陣容已漸見雛形，其中姚廄「有得威」是有備而臨，希望在此賽交出成績，然後再遠征日本，不過同場有多駒都磨刀霍霍，準備給予迎頭痛擊。 「有得...
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