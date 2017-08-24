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﻿章瑩穎父籲特朗普全力尋人

2017-08-24 列印
　　美國伊利諾州失蹤的內地訪問學者章瑩穎，其父早前致函美國總統特朗普，希望以對方同為人父，動之以情，請求美方提供更多資源協助尋找章瑩穎。而章男友侯霄霖表示，根據聯邦調查局告知，局方目前已掌握新證據，惟他並不清楚詳情，他亦代表章家表示，希望「活要見人、死要見屍」，他們會一直尋找，然後帶章瑩穎回國。被控綁架章瑩穎的伊利諾州大學前碩士生克利斯坦森，上月對綁架認罪，案件預定下月開審。
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