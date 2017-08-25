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﻿九寨溝震後航拍 瑤池碧水再現

2017-08-25 列印
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　　四川九寨溝七級地震導致景區內多個自然景觀受損，四川省地礦局發現地震至今僅半個月，原本池水變混濁的各個海子已恢復清澈，景區內瑤池碧水依在，翠海疊瀑歸來。

　　四川省地礦局華地公司工作人員早前利用無人航拍機飛越九寨溝景區，進行地質災害排查工作，工作人員赫然發現，九寨溝展現出 強大自淨能力，地震發生後僅半個月，各受損海子已恢復清澈碧藍，瀑布水量亦有所增加。

　　其中，九寨溝「六絕」奇景之一樹正群海，瑤池碧水再現；九寨溝湖泊精粹的五彩池作為，待山石碎屑沉澱到池底後，含碳酸鈣質湖水再次呈現碧藍色。
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