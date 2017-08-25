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﻿遼寧馬戲團老虎疑太累咬馴獸師

2017-08-25 列印
網上圖片
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　　遼寧一個馬戲團日前在表演期間發生猛獸撲向馴獸師事件。網上流傳片段顯示，周一遼寧省營口市一個馬戲團表演期間，一隻老虎突然撲向馴獸師將其按在身上，馴獸師絲毫沒有還手之力，身旁同僚立即揮動手中大棒猛打老虎身體，試圖讓其盡快停止攻擊，而老虎捱了十多下悶棍後最終回復平靜、放棄攻擊，逃到鐵籠另一邊。事後不少網民質疑，馬戲團安排獅、虎表演節數過多，導致猛獸過份疲累，性格變得暴躁。馬戲團事後表示，未來會調整獅、虎表演時間。
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