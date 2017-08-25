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﻿建交25 年習近平文在寅互致賀電

2017-08-25 列印
　　昨天是中國與南韓建交二十五周年，兩國元首互致賀電。中國國家主席習近平向南韓總統文在寅致賀電時表示，願對方一同努力，鞏固政治互信，妥善處理分歧，推動中韓關係穩定健康發展；文在寅則稱，韓方高度重視兩國關係，願同中方一同努力，將兩國關係發展成為實質性戰略合作夥伴關係，實現韓中共同繁榮，為東北亞地區、全球和平與發展作貢獻。韓國駐中國大使金章洙表示，兩國關係因薩德問題陷入困境。韓國新政府成立後，致力改善雙方關係，今後兩國政府和各界應擴大對話與交流。
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