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﻿商務部：美啟動301調查如潑冷水

2017-08-25 列印
　　中國商務部新聞發言人高峰昨日再次批評美國總統特朗普政府對華啟動三○一調查，直指美方依據國內法律，對中國展開貿易調查，是破壞現有國際貿易體系，為推動中美經貿發展各方力量潑冷水，中方會堅決捍衞中國合法權益。他表示，中美兩國在經貿問題上，共同利益遠大於分歧，是可以和而不同、實現互利共贏，而合作是解決中美雙方分歧最佳辦法，希望美方與中方共同努力，在中美經濟合作百日計劃取得成果的基礎上推進一年計劃，使中美關係在健康穩定的軌道上繼續發展。
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