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﻿川億萬富豪赤腳坐地等車

2017-08-28 列印
　　近日內地網上熱傳一則消息「億萬富翁火車站候車：光腳靠牆席地而坐」，指曾經坐擁資產數十億元的四川建川博物館館長樊建川，被拍下赤腳坐在車站的「落泊」模樣。事後樊建川亦透過微博承認自己當日因天氣炎熱，故到車站席地而坐，一邊等車，一邊看微博。

  樊建川兩張「淪落」至赤腳坐在車站地上的相片在網上瘋傳，他日前透過微博確認自己是相中人，於本月二十二日被拍下，他解釋當日重慶天氣非常熱，衣服都濕透了，見車站地下一層人少又涼快，故席地而坐看微博。
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